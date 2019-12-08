بطولة فرنسا: نانت يقفز ستة مراكز

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باريس (أ ف ب)

قفز نانت ستة مراكز ليصبح سادسا موقتا بفوزه على ديجون 1-صفر الاحد في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل لودوفيك بلاس هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه وضعها بعيدا عن متناول حارس ديجون (72).

والفوز هو السادس لنانت بنتيجة 1-صفر منذ مطلع الموسم الحالي.

في المقابل، تابع ديجون عروضه السيئة خارج ملعبه حيث لم يفز سوى مرتين في اخر 26 مباراة له بعيدا عن جمهوره.

ومني سانت اتيان بهزيمة ثانية في غضون أسبوع وذلك على يد مضيفه رينس 1-3.

وبعد أن حافظ على سجله من دون هزائم لسبع مراحل متتالية، مني سانت إتيان بهزيمة ثانية في المراحل الثلاث الأخيرة (الأولى الأحد الماضي على يد رين 1-2 ثم فاز في منتصف الأسبوع على نيس 4-1)، وفرط بفرصة اللحاق بليل الى المركز الثالث ولو موقتا، ليبقى سابعا بـ25 نقطة مقابل 24 لرينس الذي أصبح خلفه مباشرة مع مباراة مؤجلة في جعبته بعد أن حقق فوزه الأول على مضيفه في دوري الأضواء منذ 19 حزيران/يونيو 1976 (3-1).

ويدين رينس بالخروج من دوامة التعادل التي سقط فيها خلال مبارياته الثلاث الماضية، وتحقيقه فوزه الأول منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر حين تغلب على مونبلييه 1-صفر في المرحلة العاشرة، الى ريمي أودين (10) وبولاي ديا (67) والمالي موسى دومبيا (2+90) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة، فيما كان هدف سانت اتيان من نصيب رومان هاموما (59).

ويلعب لاحقا مرسيليا الثاني مع بوردو.

© 2019 AFP