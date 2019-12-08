خليجي 24: البحرين تتوج بطلة للمرة الأولى بفوزها على السعودية 1-صفر

إعلان اقرأ المزيد

الدوحة (أ ف ب)

توجت البحرين بلقب كأس الخليج لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، وذلك بفوزها في نهائي النسخة الرابعة والعشرين "خليجي 24" التي استضافتها قطر، على السعودية 1-صفر الأحد على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الدوحة.

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة التي فرطت خلالها السعودية بفرصة التقدم بعد إهدارها ركلة جزاء في الشوط الأول عبر سلمان الفرج (12).

وفشلت السعودية بالتالي في إحراز لقبها الأول منذ 2003 والرابع في تاريخها، وتجديد تفوقها على البحرين بعد أن تغلبت على الأخيرة 2-صفر في دور المجموعات.

وكانت مباراة الأحد في الدحيل استعادة أيضا للقاء المنتخبين في النسخة السادسة عشرة من البطولة في الكويت عام 2003، حيث توجت السعودية باللقب وحلت البحرين ثانية (نظام مجموعة واحدة).

وفشل المنتخب السعودي في الانفراد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم القياسي (10 ألقاب)، وبقي متشاركا المركز الثاني مع منتحب قطر الذي أقصاه من نصف نهائي النسخة الحالية (1-صفر)، ومنتخب العراق الذي خرج من دور الأربعة على يد البحرين بركلات الترجيح (3-5 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي).

وبدأ الشوط الأول سريعاً من الطرفين وكاد المنتخب السعودي أن يأخذ الأسبقية في وقت مبكر لكن كرة سالم الدوسري ارتدت من العارضة وعادت ليبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (3).

وحصل "الأخضر" على ركلة جزاء نفذها سلمان الفرج لكنه أضاعها بعدما ارتدت الكرة من القائم وأخذت طريقها خارج الملعب (12).

ولاحت أول فرصة للبحرين عندما انطلق مهدي حميدان بكرة على الجهة اليسرى قبل أن يسددها قوية لتجد فواز القرني الذي أمسكها ببراعة (14)، ثم كادت البحرين أن تخطف هدفاً قبل نهاية الشوط الأول لولا براعة فواز القرني الذي طار لرأسية مهدي حميدان وحولها بأطراف أصابعه لركنية (41).

وواصل "الأخضر" السعودي أفضليته في الشوط الثاني وصوب ياسر الشهراني كرة قوية مرت بجوار القائم (67)، ثم ومن كرة مقطوعة في منتصف الملعب انطلقت البحرين بهجمة سريعة وصلت على إثرها الكرة الى محمد الرميحي من عرضية، فحولها مباشرة داخل المرمى (69).

ولاحت فرص للسعودية لخطف التعادل في الوقت القاتل لكن كرة فراس البريكان كانت ضعيفة في يدي الحارس السيد محمد جعفر (88)، ثم تألق جعفر في إنقاذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة محمد كنو وحولها لركنية (90+6).

© 2019 AFP