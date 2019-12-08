مواجهة نارية بين الأحمر البحريني والصقور السعودي في نهائي كأس الخليج 24 بقطر

يواجه منتخب البحرين لكرة القدم الأحد نظيره السعودي على أرضية ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في نهائي كأس الخليج 24 المقامة في قطر. ويبحث الأحمر البحريني عن التتويج بلقبه الأول بالبطولة الكروية الخليجية التي انطلقت على أرضه في 1970، في مواجهة منتخب الصقور السعودي الساعي إلى توقيع لقبه الرابع.

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يقف المنتخب السعودي عقبة أخيرة الأحد أمام تحقيق نظيره البحريني "الحلم الكبير" بلقب طال انتظاره في كأس الخليج لكرة القدم.

ويلتقي الصقور والأحمر في نهائي "خليجي 24" التي تستضيفها قطر، في استعادة لمباراة الدور الأول التي انتهت سعودية بثنائية نظيفة.

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أكد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الإدارية والمالية سعادة السيد علي بن أحمد البوعينين، جاهزية المنتخب الوطني الأول لخوض نهائي بطولة "خليجي24"، اليوم- الأحد، أمام المنتخب السعودي.

وقال علي… https://t.co/UZcEdLYCDq — Bahrain FA (@bfainfo) December 8, 2019

ويخوض المنتخب البحريني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، مباراة اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، باحثا عن لقبه الأول في البطولة التي انطلقت على أرضه في 1970، في مواجهة منتخب المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، الساعي إلى توقيع اللقب الرابع في سجل المملكة بعد 1994، 2002، و2003.

ستقام مباراة نهائي #خليجي24 بين #منتخب_السعودية و #منتخب_البحرين على استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، وذلك يوم ٨ ديسمبر عند الساعة ٧ مساءً. pic.twitter.com/x5i4x1u4ZO — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 6, 2019

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي البطولة ذات الشعبية الواسعة في منطقة الخليج. والمفارقة أن المنتخبين كانا قد امتنعا بداية، مثلهما مثل الإمارات، عن خوض غمار النسخة الحالية المقامة على أرض قطر، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الثلاث والدوحة منذ حزيران/يونيو 2017.

رينارد : التركيز واحترام المنافس طريقنا للقب 👌



الفرج : مشاركتي لم تحدد بعد واتمنى أن أكون جاهزًا ✔️



— إليكم أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب الوطني في نهائي #خليجي24 أمام منتخب البحرين pic.twitter.com/kJYa7lE4Mc — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 7, 2019

ويدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على منتخب العراق في نصف النهائي (5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، بينما تمكن منتخب السعودية من الفوز بهدف نظيف على المضيف القطري بطل آسيا في نصف النهائي الثاني.

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أكد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الإدارية والمالية سعادة السيد علي بن أحمد البوعينين، جاهزية المنتخب الوطني الأول لخوض نهائي بطولة "خليجي24"، اليوم- الأحد، أمام المنتخب السعودي.

وقال علي… https://t.co/UZcEdLYCDq — Bahrain FA (@bfainfo) December 8, 2019

ثقة بحرينية في "أبطال الأحمر"

وأبدى رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ثقته بـ"لاعبينا الأبطال" بعدما كانوا "على قدر المسؤولية طوال فترة البطولة"، متابعا "المنتخب السعودي من (...) أقوى المنتخبات في القارة، وتفوقوا علينا في دور المجموعات بهدفين دون رد، ولكن المواجهة النهائية لها حسابات خاصة ولدينا كل الثقة في لاعبينا لتحقيق الحلم الكبير".



وتشكل المباراة النهائية استعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول للمجموعة الثانية، والذي انتهى بفوز سعودي بنتيجة 2-صفر. كما ستكون استعادة لمنافسات النسخة السادسة عشرة من البطولة، حيث توجت السعودية باللقب وحلت البحرين ثانية (نظام مجموعة واحدة).

وتأهلت الصقور السعودية لنصف النهائي بعد تصدرها المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام البحرين الثانية (أربع نقاط) بفارق الأهداف عن سلطنة عمان حاملة اللقب، والكويت الرابعة (ثلاث نقاط).



واعتمد المدرب سوزا على تشكيلة أساسية مغايرة في معظم مبارياته، وهو يعوّل على أكثر من لاعب بينهم الحارس المخضرم سيد محمد جعفر والمدافع عبد الله الهزاع والمهاجمين تياغو أوغستو ومحمد الرميحي.

من ملعب خليفة الدولي إلى الدحيل



وقام "اتحاد كأس الخليج العربي" المنظم للبطولة، بنقل المباراة النهائية من ملعبها المقرر على ملعب خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة للمونديال والذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، إلى ملعب الدحيل الذي يتسع لنحو 12 ألف متفرج، وذلك بعد فشل المنتخب العنابي "قطر" في بلوغ المباراة النهائية.

من سيحملها اليوم ؟ 🇧🇭🇸🇦🏆 #خليجي24 pic.twitter.com/XLJGaVLxhk — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) December 8, 2019

وصرح الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي "أبواب قطر مفتوحة أمام الجميع، وقد سعدنا بمباردة الاتحاد البحريني بإرسال طائرتين للجماهير في نصف النهائي، ونتمنى مبادرة مماثلة من الاتحاد السعودي".



فرانس24/ أ ف ب