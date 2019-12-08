لبنان: إعادة طرح اسم سعد الحريري لتولي منصب رئاسة الوزراء من جديد

عقب لقائه بمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أعلن رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب الأحد أن هناك إجماعا في الطائفة السنية على على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لهذا المنصب.

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قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب الأحد بعد لقائه مع مفتي لبنان إن

السنة يريدون سعد الحريري رئيسا للوزراء منهيا ترشحه هو للمنصب.

وسمير الخطيب وفع تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة في لبنان.

وقال الخطيب "علمت من سماحته انه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الاسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

ويذكر أن الحريري كان قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الاحتجاجات على النخبة الحاكمة. واستمرت الاحتجاجات منذ ذلك الحين مما يجعل لبنان في مسيس الحاجة لحكومة جديدة للبدء في علاج الأزمة الاقتصادية.

والحريري هو الممثل الأبرز للطائفة السنية ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف الطوائف في الحكم.

وطبقا لنظام المحاصصة الطائفي المعتمد في لبنان فإن منصب رئيس الحكومة مخصص للسنة. من جانبه قال الحريري الأسبوع الماضي إنه يدعم الخطيب مع ظهور توافق بين الأحزاب اللبنانية الرئيسية على تكليفه قبيل مشاورات رسمية من المقرر أن يجريها الرئيس ميشال عون غدا الاثنين.



وبعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، التقى الخطيب الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة واعلن انه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.



وكان الحريري أعلن نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.



وجاء إعلان الخطيب عشية استشارات نيابية ملزمة بحسب الدستور دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية رئيس الوزراء الجديد.



ويتولى الخطيب إدارة إحدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من أوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.



ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية إضافة إلى اختصاصيين. ويرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط.



ومساء الأحد، تجمع عشرات المتظاهرين في وسط بيروت، وتحديدا عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب وأغلقته قوات الامن.



ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علما أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت اكثر من ثلاثين في المئة لدى الشباب.





فرانس24/ رويترز/ أ ف ب