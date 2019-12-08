مدافع المنتخب الجزائري يوسف عطال يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة مع نيس الفرنسي

سيغيب لاعب نادي نيس الفرنسي يوسف عطال عن الملاعب "لفترة طويلة" بسبب الإصابة، وفق ما أعلنه ناديه الأحد. وسيجري مدافع ثعالب الصحراء عملية جراحية جراء إصابته بتمزق في الغضروف في المقابلة التي جمعت فريقه مع نادي أميان.

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أعلن نادي نيس الفرنسي أن ظهيره الأيمن الجزائري يوسف عطال سيجري عملية جراحية، وذلك جراء إصابته بتمزق في الغضروف، ستفرض عليه التغيب "فترة طويلة" عن الملاعب.



وخضع عطال (23 عاما) الأحد لفحوصات طبية، أكدت إصابته بتمزق في الغضروف، تعرض له خلال مباراة فريقه ضد أميان (4-1) السبت في الدوري الفرنسي.



ويعاني نيس من غياب عدة من لاعبيه، خاصة في خط الدفاع، نتيجة إصابات طالتهم، حيث افتقد خدمات كل من قلبي الدفاع أندي بلمار وكريستوف هيريل حتى فترة التوقف الشتوي، لينضاف إلى قائمة المصابين الجزائري عطال.



ويعد الظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي أحد عناصر "كتيبة" ثعالب الصحراء المتوجة بكأس أمم أفريقيا الصيف الماضي عن جدارة واستحقاق.

فرانس24/ أ ف ب