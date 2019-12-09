أنشيلوتي في مواجهة احتمال الإقالة: "حقيبة المدرب جاهزة دائما"

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ميلانو (أ ف ب)

أكد مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يواجه الضغوط واحتمال الإقالة من منصبه في ظل سوء نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، أن "حقيبة المدرب جاهزة دائما"، وذلك في تصريحات عشية استضافة غنك البلجيكي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسيحاول نابولي الذي لم يفز في آخر تسع مباريات له في مختلف المسابقات، وضع حد لهذه السلسلة السلبية وانتزاع بطاقة التأهل الى دور الـ16 عن المجموعة الخامسة التي تضم ليفربول الإنكليزي حامل اللقب، والذي يحل ضيفا غدا على سالزبورغ النمسوي.

ويحتل الفريق الجنوبي، وصيف يوفنتوس محليا في الموسمين الماضيين، المركز السابع هذا الموسم في الدوري المحلي، ولم يحقق الفوز في أي مسابقة منذ تغلبه على سالزبورغ (3-2) في دوري الأبطال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وردا على سؤال عما اذا كان قلقا بشأن مصيره على رأس الجهاز الفني للفريق، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الإثنين "حقيبة المدرب جاهزة دائما، لا يمكن إفراغها".

وأضاف المدرب المخضرم الذي أشرف سابقا على أندية أبرزها يوفنتوس وتشلسي الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، "أعتقد انه من الطبيعي جدا ان تطرح الاسئلة حول المدرب في وضعية مماثلة (...) أنا جاهز، سبق ان اختبرت هذه التجربة في السابق".

وتابع "لا أخشاها، ولست قلقا من إمكانية إقالتي من قبل النادي".

واستهل نابولي مشواره في المسابقة القارية بالفوز على ليفربول بثنائية نظيفة في إيطاليا، قبل أن يتعادل معه (1-1) على ملعب أنفيلد الشهر الماضي. ولم يحسم أي فريق في المجموعة بعد تأهله الى الدور المقبل، اذ يتصدر ليفربول برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي الثاني، وثلاث نقاط عن سالزبورغ الثالث، بينما فقد غنك أي أمل بالتأهل (نقطة واحدة).

وأضاف أنشيلوتي الفائز بدوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان وواحدة مع ريال مدريد) "لا أستطيع الزعم بأن الفريق لا يقدم ما يتعين عليه القيام به... على الصعيد الأوروبي، نرى نابولي مختلفا".

وتابع "هو نابولي الذي أود رؤيته في الدوري المحلي. أبحث عن حلول للخروج من هذه الفترة الصعبة (...) أشعر بأننا سنقدم مباراة كبيرة غدا".

© 2019 AFP