اجتماع دولي بشأن لبنان الاربعاء في باريس

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باريس (أ ف ب)

تستضيف فرنسا الحليف التقليدي للبنان "اجتماع عمل" دولي مخصص لهذا البلد الأربعاء في باريس، بغية مساعدته على الخروج من الأزمة السياسية، وفقا لما اعلنته وزارة الخارجية الفرنسية.

وافاد بيان ان اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي تتشارك في رئاسته فرنسا والأمم المتحدة، "يجب ان يتيح للمجتمع الدولي الدعوة إلى تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية سريعا، لتتخذ القرارات اللازمة لانعاش الوضع الاقتصادي وتلبية التطلعات التي يعبر عنها اللبنانيون".

وأضاف "إنها مسألة تحديد المطالب والإصلاحات التي لا غنى عنها المتوقعة من جانب السلطات اللبنانية حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان".

تم تأجيل المشاورات البرلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد كما اعلنت الرئاسة اللبنانية الى الاثنين المقبل.

وقد تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبنان، وهو وضع كان في غاية الخطورة، بشكل عميق منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 تشرين الاول/اكتوبر.

يتوقع البنك الدولي ركودا اقتصاديا في عام 2019 مع انخفاض بنسبة 0,2% في الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤكد البنك الدولي ان حوالي ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ، في حين أن البطالة، التي تزيد عن 30% بين الشباب ازدادت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

© 2019 AFP