ايران تعلن استعدادها لتبادل مزيد من السجناء

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طهران (أ ف ب)

أعلنت ايران الاثنين انفتاحها على تبادل مزيد من السجناء مع الولايات المتحدة رغم تأكيدها خلال اليومين الماضيين أن تبادل الأسرى لم يأت نتيجة مفاوضات مع عدوتها واشنطن.

ووجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت الشكر الى ايران لقيامها ب"مفاوضات منصفة جدا" بعد تبادل السجناء الذي تم تنظيمه في سويسرا.

وأفرج السبت عن مسعود سليماني العالم الايراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، وعن شيوي وانغ الاميركي المولود في الصين والمسجون في ايران منذ 2016.

إلا أن الحكومة الإيرانية نفت أن يكون تبادل السجناء نتيجة أية مفاوضات بين البلدين اللتين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.

وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للتلفزيون الرسمي "لقد كانت هذه مجرد عملية تبادل .. ونحن مستعدون للتحرك بشأن عمليات التبادل، ولكن لم تجر أية مفاوضات".

واضاف ان "المفاوضات أو أي نوع من المحادثات" لا يمكن أن يتم إلا "عبر اطار 5+1 وبعد أن توقف اميركا العقوبات والإرهاب الاقتصادي".

ومجموعة 5+1 مؤلفة من الدول التي توصلت الى اتفاق نووي مع إيران في 2015 وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي واعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وشيوي وانغ طالب دكتوراه في التاريخ في جامعة برنستون الاميركية، كان يجري ابحاثا حول سلالة القاجار في إيران حيث تم اعتقاله في اب/أغسطس 2016.

أما سليماني فهو استاذ وباحث في مجال الخلايا الجذعية في جامعة "تربيت مدرس" وتوجه للولايات المتحدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بحسب وكالة الانباء الرسمية الايرانية.

والاثنين قال المتحدث ربيعي إن عملية التبادل جاءت رغم الرفض الأميركي للعرض الذي قدمته طهران لواشنطن العام الماضي لتبادل جميع السجناء.

وأكد أنه قبل أشهر قليلة تلقت إيران رسالة من "مسؤول أميركي سابق" جاء فيها أن الأميركيين على استعداد للتبادل.

ويبدو أن ربيعي يشير إلى رجل الكونغرس الاميركي السابق جيم سلاتري والذي اتصل بالإيرانيين نيابة عن محامي عائلة وانغ، بحسب ما ذكرت مجلة نيويوركر.

وقالت المجلة في تقريرها انه كان من المتوقع ترحيل سليماني بعد اعترافه بالتهم الموجهة اليه في إطار اتفاق رتبه سلاتري مع محامي سليماني.

ونقلت عن مسؤول من الإدارة الأميركية أنه "وفي خطوة مفاجئة، اسقطت وزارة العدل جميع التهم عن سليماني" قبل اجراء عملية التبادل.

© 2019 AFP