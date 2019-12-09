بايدن لن يسمح لأفراد عائلته بالمشاركة في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه بالرئاسة

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن جو بايدن المرشح الديموقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل أن أفراد أسرته لن يشاركوا في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه ووصوله الى البيت الابيض، معتبرا أن أنشطة أبناء الرئيس دونالد ترامب في الخارج هي المشكلة.

لكن نائب الرئيس السابق دافع عن عمل ابنه هانتر في مجلس إدارة احدى شركات الغاز الأوكرانية، والتي أصبحت محور اهتمام الجمهوريين بعد المضي في اجراءات عزل ترامب.

وقال بايدن في مقابلة مع برنامج "آكسيوس أون أتش بي أو" تم بثه الأحد "لن يشاركوا في أي عمل تجاري خارجي بسبب ما حدث في هذه الإدارة".

وأضاف "لن يسعى أحد للحصول على براءات اختراع لأشياء من الصين. لن يشارك أحد في هذا النوع من الأعمال".

وتابع "إذا كنت تريد التحدث عن المشاكل، فلنتحدث عن عائلة ترامب".

وفي ظل إدارة ترامب حصلت ابنة الرئيس إيفانكا التي تعمل كمستشارة في البيت الابيض على موافقات مبدئية لخمس علامات تجارية في الصين، قبل أن تغلق شركتها الخاصة بالأزياء.

والمقابلة مع بايدن كانت جزءا من الحملة الاعلامية للسياسي البالغ 77 عاما ليحسم موقعه كمرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في 2020.

ودافع بايدن بحزم عن عمل ابنه في شركة بوريسا الاوكرانية، على الرغم من أن هانتر لم يواجه شخصيا اي اتهامات بارتكاب مخالفات.

وأشار بايدن الى انه لم يكن يعرف ما هي مسؤوليات ابنه في الشركة.

وقال "لا أعرف ما الذي كان يفعله. أعرف أنه كان عضوا في مجلس الادارة. اكتشفت أنه في مجلس الادارة بعد تعيينه، وهذا كل ما في الأمر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يريد معرفة المزيد أجاب بايدن "لا، لأني أثق بابني".

وأضاف لمحاوره "تعلم أنه لا يوجد دليل واحد، ولا حتى دليل صغير جدا، للقول بأن هناك مخالفة في أي شيء تم القيام به. أنت تعرف ذلك".

ويتهم الديمقراطيون ترامب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالطلب من كييف فتح تحقيق بمزاعم فساد مع عائلة بايدن.

© 2019 AFP