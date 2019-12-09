بطولة إنكلترا: غوارديولا يقر بتراجع مستوى سيتي مقارنة مع الكبار

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أقر المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بتراجع مستوى فريقه مانشستر سيتي الذي يبدو غير قادر على مقارعة ليفربول، بعد أن أصبح الأخير في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفارق 14 نقطة عن بطل الموسمين الماضيين.

وهيمن سيتي على مجريات الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين بجمعه 100 نقطة في 2017-2018، ومحافظته على اللقب في 2018-2019 مع إضافة أيضا لقبي مسابقتي الكأس المحليين.

لكن رجال غوارديولا في مرحلة انعدام توازن هذا الموسم، وأبرز دليل سقوطهم السبت على أرضهم أمام الجار اللدود مانشستر يونايتد 1-2 على الرغم أن الأخير ليس في أفضل حالاته أيضا، ما تسبب بتخلفهم بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر و6 نقاط عن ليستر سيتي الثاني.

وأمل غوارديولا أن يكون فريقه الذي خسر أربع من مبارياته الـ16 في الدوري، تعلم من الانتكاسات معتبرا أن فريقه في الوقت الحالي ليس بمستوى كبار القارة الأوروبية.

وأوضح الإسباني بهذا الشأن "هذا هو المستوى الذي نواجهه ضد فرق مثل ليفربول، يونايتد، برشلونة، (ريال) مدريد، يوفنتوس. نحن مضطرون الى مواجهة هذه الفرق، والواقع هو أننا غير قادرين على المنافسة ضدها".

وشدد "علينا أن نتحسن وأن نقبل واقع الأمور والسير قدما. ربما علينا أن نعيش هذا الأمر كناد من أجل التحسن. أن نقبل الواقع الحالي والتطور".

لكن غوارديولا ليس مستعدا للاستسلام في المعركة على لقب الدوري الممتاز، لاسيما أن الموسم لا يزال في بداياته.

وضمن سيتي تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة الأخيرة التي سيلاقي فيها الأربعاء دينامو زغرب الكرواتي، كما تأهل الى ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية، وسيبدأ مشواره في مسابقة الكأس المحلية بمهمة سهلة الشهر المقبل ضد بورت فايل من الدرجة الثالثة (الرابعة فعليا).

وقال غوارديولا "بواقع الامور نحن متخلفون بفارق 14 نقطة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، بسبب نوعية الفرق المنافسة وبشكل خاص بسبب الأمور التي لا يمكننا التحكم بها" بحسب ما رأى المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني، مضيفا "هذا هو الواقع، لكن يجب أن نواصل".

وأوضح "نحن في اوائل كانون الأول/ديسمبر وهناك مسابقات أخرى لخوضها ومباريات أخرى من أجل القتال عليها والتحسن. قد يساعدنا هذا الأمر من أجل المستقبل، وبالتالي علينا أن نعيش هذا الأمر كناد من أجل أن نصبح أفضل".

© 2019 AFP