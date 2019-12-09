بطولة إنكلترا: كلوب يجدد ثقته بكيتا رغم مشاركاته المحدودة

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لندن (أ ف ب)

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي لكرة القدم ثقته بمستوى لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا رغم مساهمته المحدودة في الفريق منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد العام الماضي.

وأمضى كيتا فترات طويلة على مقاعد البدلاء منذ انضمامه الى صفوف ليفربول في صيف 2018 آتيا من لايبزيغ الألماني. وأبرم النادي الإنكليزي في شتاء العام ذاته صفقة التعاقد مع اللاعب لقاء 52,75 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار).

وأثرت الاصابات المتعددة على مسيرة اللاعب الغيني البالغ من العمر 24 عاما. وقبل مشاركته في المباراة ضد بورنموث (3-صفر) السبت في المرحلة السادسة عشرة، لم يخض كيتا سوى 14 دقيقة في الدوري الإنكليزي الممتاز. لكن كلوب أشركه أساسيا وخاض الدقائق التسعين كاملة، فسجل هدفا بتمريرة حاسمة من النجم محمد صلاح، ورد له الجميل بتمريرة سجل على إثرها المصري الهدف الثالث للفريق.

وطمأن كلوب لاعبه بشأن ابعاده عن التشكيلة الأساسية، معتبراً أن سلسلة المباريات المهمة والأداء الجيد لزملائه جعلا من الصعب إشراكه.

وتساءل "كان نابي يعاني من الإصابات، والفريق في حالة جيدة جدا، فهل أقوم بتغييرات؟".

وتابع المدرب الألماني "الأمر ليس كما لو أننا نفوز في جميع المباريات بنتيجة 4-صفر أو 5-صفر، لذلك كان علينا إحضار لاعب يساعدنا في الدفاع في مواجهة الركلات الثابتة"، في إشارة الى التعاقد مع كيتا.

وتابع "ثم يجلس نابي خارجا (على مقاعد البدلاء) ويفكر +لماذا لا ألعب؟+ أنا أعرف كل ذلك، لذا بقينا على تواصل وتحدثنا كثيراً عن ذلك".

وأكد كلوب إنه لم يشكك أبدا في مستوى اللاعب، معتبرا أنه "كان سيئ الحظ وفي الحياة تحتاج إلى الحظ دائما. لقد بدأ (مسيرته في ليفربول) بشكل جيد (...) ثم أصيب. ومرة أخرى حظينا بموسمين جيدين".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي هذا الموسم برصيد 46 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني بعد 16 مرحلة. وتعود الخسارة الأخير للفريق الأحمر في الدوري المحلي الى الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 أمام مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين.

وقلل كلوب من شأن سلسلة المباريات المتتالية من دون هزيمة في الدوري الإنكليزي، موضحا "لا أعرف ما اذا كان هذا الأمر مميزا لأننا لا نفكر في ذلك (...) نحن نواجه سلسلة انتصاراتنا دائما بعد المباراة، هذه هي اللحظة الوحيدة، وبعدها، لا أحد يفكر بالأمر".

وسيكون ليفربول المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أمام مباراة حاسمة الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في المسابقة القارية أمام مضيفه سالزبورغ النمسوي.

ويتعين على ليفربول تجنب الهزيمة لضمان التأهل الى دور الـ16.

ورأى كلوب أن الراحة والتناوب بين اللاعبين سيكونان مفتاحا للنجاح في جدول المباريات المزدحم خلال كانون الأول/ديسمبر الحالي، حيث ينافس الفريق في مسابقات عدة محليا وقاريا وفي كأس العالم للأندية.

© 2019 AFP