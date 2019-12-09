تركيا ترحّل 11 فرنسيا يشتبه بأنهم "إرهابيون" (وزارة) 

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انقرة (أ ف ب)

رحّلت تركيا الاثنين 11 فرنسيا يشتبه بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" إلى بلادهم، على ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وذكرت الوزارة في بيان "تم ترحيل 11 مواطنا فرنسيا إلى بلادهم"، في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة نحو1200 أجنبيا من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية محتجزين في تركيا.

وانتقدت انقرة دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وأعلنت الوزارة أنّ 1200 عنصرا أجنبيا في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها.

وقالت الوزارة الاسبوع الفائت إنّ 59 "إرهابيا أجنبيا" تم ترحيلهم إلى بلدانهم منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر مع بدء عملية الترحيل.

وأعيد 26 منهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل جاتاكلي إنّ "تركيا ليست سجنا مفتوحا لأحد أو فندقا"، مشيرا إلى أن السلطات التركية سترحّل كل المشتبه بهم إلى بلدانهم.

© 2019 AFP