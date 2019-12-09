فرانس24 تعرض الوثائقي الحصري "ليبيا.. العبور إلى الجحيم"

صورة ملتقطة من الشاشة. فرانس24

تعيش ليبيا منذ أكثر من ثمانية أشهر حربا شنها المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس. فرانس24 تمكنت من الولوج إلى قلب النزاع الدائر هناك، من خلال موفديها عبد الله ملكاوي وجولي دونغولوف وكاترين نوريس ترينت الذين أمضوا أياما في البحث والتحري وأعدوا فيلما وثائقيا بعنوان "ليبيا.. العبور إلى الجحيم" يوثق حقيقة الصراع في ليبيا وأزمة اللاجئين التي أضحت كارثية في البلاد. الفيلم يعرض في التاسعة من مساء الإثنين (بتوقيت باريس) خلال النشرة المغاربية يتبعه نقاش بحضور معد هذا الفيلم عبد الله ملكاوي وأحد المختصين بالشأن الليبي... وفيما يلي مقتطف من هذا الوثائقي.