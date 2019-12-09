فرنسا: محاكمة رفعت الأسد بتهم "الإثراء غير المشروع" واختلاس أموال عامة سورية

أ ف ب/أرشيف

الرئيس الراحل حافظ الأسد (يمين) وشقيقه رفعت في 1986 في لندن

إثراء غير مشروع وتبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية، هي أبرز التهم التي وجهها القضاء الفرنسي إلى رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تبدأ محاكمته الإثنين غيابيا "لأسباب طبية" بحسب وكلاء الدفاع عنه. ويذكر أن رفعت الأسد نفي من سوريا عام 1984 بعد انقلاب فاشل على أخيه الرئيس الراحل حافظ الأسد، وهو يملك إمبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو بحسب القضاء الفرنسي.

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تنطلق الإثنين في باريس محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه بأنه بنى إمبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.

وهذا العام أمر القضاء الفرنسي بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء إمبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا.

لكن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغرا. وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً لوكالة الأنباء الفرنسية إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سيغيب "لأسباب طبية".

والمحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، تتعلق بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.

وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد "سرايا الدفاع" وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982.

وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000. وعاش بين بريطانيا وفرنسا.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالي مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.

وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالي أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.

وتصل إمبراطورتيه العقارية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017.

ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا.

لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من السعودية.

فرانس24/أ ف ب