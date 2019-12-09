فرنسا: الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على زعيم اليسار الراديكالي ميلنشون

قضت محكمة الجنح في بوبينيي قرب باريس الإثنين بالسجن ثلاثة أشهر غير نافذة بحق زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون، بعد إدانته في تهم "التمرد والتحريض" خلال مداهمة مقر حزبه اليساري الراديكالي في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وفور خروجه من الجلسة وصف ميلنشون القرار بـ"الحكم السياسي".

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أدين السياسي الفرنسي ذو التوجه اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون الإثنين بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامه بـ"التمرد والتحريض" خلال عملية مداهمة لمقر حزبه "فرنسا الأبية" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.



واستمعت محكمة الجنح في بوبينيي قرب باريس لمرافعات النيابة العامة، وحكمت على ميلنشون كذلك بدفع غرامة قدرها 8 آلاف يورو.



من جهته، وصف ميلنشون فور خروجه من الجلسة، ما جرى بـ"الحكم السياسي". وندد بتوقيت هذه الإدانة التي تتزامن مع اتساع رقعة الحراك الاحتجاجي ضد إصلاحات النظام التقاعدي.

Si je suis condamné ce n'est pas parce que j'ai volé des sous ou parce que j'ai fait quoi que ce soit de répréhensible par la morale. C'est uniquement parce que j'ai parlé fort sur mon pallier pour rentrer chez moi. #ConfPresseFi https://t.co/NaR3zpnPU9 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 9, 2019

وصرح ميلنشون، وهو نائب أيضا، "يتعين علي التصدي لهذه الهمروجة الإعلامية السياسية بينما أنا في وسط معركة ضد الحكومة لإسقاط مشروعها".



وأعلن الزعيم اليساري خلال مؤتمر صحفي بعد الظهر، أنه لا ينوي التقدم بطلب استئناف. وقال في هذا الشأن إن "ذلك سيعني أنني أعتقد بأن ثمة عدالة لي، لا يوجد ومهما فعلت فأنا مدان مسبقا".



في المقابل، نفى دافيد لابيدي، وهو محامي عناصر الشرطة، أن تكون "هذه القضية خضعت للتسيس".



وكان ميلنشون قد رد بشكل غاضب على مداهمة تعرض لها مقر حزبه في إطار تحقيقات أولية أطلقتها النيابة العامة في باريس.

وكان التحقيق الأول يتعلق بحسابات حملته للانتخابات الرئاسية في 2017، فيما يرتبط الثاني بظروف توظيف مساعدي النواب الأوروبيين التابعين لـ"فرنسا الأبية".





فرانس24/ أ ف ب