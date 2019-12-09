من هي سانا مارين أصغر رئيسة حكومة في تاريخ فنلندا؟

تقلدت سانا مارين رئاسة الحكومة في فنلندا بعد فوزها في انتخابات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأحد. ومارين البالغة 34 عاما باتت أصغر رئيس حكومة في تاريخ بلدها، وهي أيضا واحدة من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم حاليا، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاما.

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انتخب الاشتراكيون الديمقراطيون في فنلندا الأحد أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، ويتعلق الأمر بوزيرة النقل السابقة سانا مارين التي تبلغ من العمر 34 عاما.



وتمكنت مارين من الفوز في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف إنتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.



وقالت مارين أمام الصحافة مساء الأحد "يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة"، فيما حاولت تجنب الإجابة على أسئلة بشأن عمرها. مضيفة "لم أفكر يوما بعمري أو بكوني امرأة، أفكر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".



وبانتخابها رئيسة للوزراء في بلادها، باتت سانا مارين واحدة من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاما.



وكان رئيس الوزراء السابق يحكم استنادا إلى ائتلاف يسار الوسط الذي يشكل من خمسة أحزاب، وذلك منذ يونيو/حزيران.



ولن يؤدي تعيين مارين بالضرورة إلى تغيير سياسي كبير على مستوى إدارة الاشتراكيين الديمقراطيين للائتلاف. حيث صرحت مارين "لدينا برنامج حكومي مشترك التزمنا به".



وفاز حزب مارين في الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.



فرانس 24/ أ ف ب