قتيل في ثوران بركان في نيوزيلندا (حصيلة موقتة للشرطة)

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ويلينغتون (أ ف ب)

قتل شخص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند الذي يقصده السياح في شمال نيوزيلندا الاثنين، وفق حصيلة موقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز "استطيع أن اؤكد وفاة شخص"، وأضاف "لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم".

وتابع "في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الانقاذ التوجه إلى الجزيرة".

وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن عددا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب. " وأضافت "نعلم أن عددا من السياح كانوا في الجزيرة أو قربها في ذلك الوقت، نوزيلنديون وزوارا من خارج البلاد.

© 2019 AFP