موسيقيو كولومبيا ينضمون الى المتظاهرين ضد الحكومة

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بوغوتا (أ ف ب)

انضم عشرات الموسيقيين الكولومبيين الى آلاف المتظاهرين الذين ساروا الأحد في شوارع بوغوتا وهم يغنون ويقرعون الأواني المنزلية لإظهار عدم رضاهم عن ادارة الرئيس المحافظ ايفان دوكي للبلاد ولمطالبته بالتغيير.

وهتف المتظاهرون "أرحل يا دوكي" في حين كان هناك انتشار كثيف للشرطة، كما تم رفع لافتات تقول "لن يتم اسكات الشوارع".

وانتهت المسيرة التي تخللتها عدة محطات لاحياء حفلات موسيقية على منصات خاصة دون وقوع أي حادث يذكر.

وقالت أليخاندرا أوبريغون الطالبة الجامعية التي تبلغ 27 عاما وتطالب بمزيد من الانفاق على التعليم "الحكومة لامبالية، لا تريد الاستماع إلينا، ولا تريد الجلوس والتحدث معنا، هم يريدون فقط فرض الأمور".

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع انطلقت شرارة الاحتجاجات في كولومبيا ضد حكومة دوكي التي لم يكد يمر على وصولها الى السلطة 15 شهرا، وما بدأ كإضراب عام تحول الى عرض أوسع للاستياء والسخط بين الناس على سياسات الرئيس الاقتصادية والبطالة والفساد وعنف عصابات المخدرات.

ويشعر كثيرون أن جهود إنهاء النزاع المسلح المستمر منذ عقود مع متمردي "فارك" قد منع البلاد من التقدم في مجالات أخرى في المجتمع.

ويطالب المتظاهرون المنظمة اليسارية السابقة بالامتثال الكامل لاتفاق السلام ووضع حد لعمليات الاغتيال المنظّمة لشخصيات من السكان الاصليين والمجتمع المدني والمقاتلين السابقين.

كما يطالب المتظاهرون الرئيس بأن يحل شرطة مكافحة الشغب التي كان تعاملها قاسيا معهم.

وعلى الرغم من أن معظم التظاهرات كانت سلمية، إلا أن الاحتجاجات أدت حتى الآن الى مقتل 4 أشخاص وجرح نحو 500،اضافة الى أكثر من 200 معتقل.

© 2019 AFP