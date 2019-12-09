وفاة الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأميركي بول فولكر عن 92 عاماً

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واشنطن (أ ف ب)

توفي الأحد الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بول فولكر الشهير بمعالجة أزمة التضخم في الولايات المتحدة أواخر السبعينات والثمانينات.

وترأس فولكر بين عامي 1979 و1987 البنك المركزي وفارق الحياة عن عمر ناهز 92 عاماً نتيجة اصابته بسرطان البروستات، وفق ما أكدت ابنته جانيس زيما لوكالة فرانس برس.

وامتدت مهنة فولكر حتى مرحلة ما بعد الحرب الباردة وصولاً إلى أزمة عام 2008 المالية. وقدم استشارات للرؤساء ريتشارد نيكسون وصولاً إلى باراك أورباما.

ونجح بإقناع النواب بعد الأزمة المالية باعتماد ضوابط أقوى على عمل المصارف.

ولد فولكر حفيد أحد المهاجرين الألمان في كايب ماي في نيوجرسي عام 1927، وكان صيد الأسماك إحدى هواياته المفضلة.

وبعدما غادر منصبه في مجلس الاحتياط الفدرالي عام 1987، تولى لرئاسة التنفيذية للاستثمارات في مصرف "وولفنسون أند كومباني".

ولفولكر ولدين، وتزوج عام 2010 للمرة الثانية حين كان يبلغ من العمر 83 عاماً من مساعدته التي عملت إلى جانبه لوقت طويل، وذلك بعد 12 عاماً من وفاة زوجته الأولى بربارا.

© 2019 AFP