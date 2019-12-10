إجراءات عزل ترامب: الديمقراطيون يتبنون تهمتي عرقلة الكونغرس وإساءة استخدام السلطة

إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، هما التهمتان اللتان تبناهما الديمقراطيون الثلاثاء في مجلس النواب الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي إلى عزله على أن يتم التصويت عليهما في جلسة عامة الأسبوع المقبل، تجرى على أساسها محاكمة بحق ترامب في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية من الجمهوريين.

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تبنى الديمقراطيون الثلاثاء تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي إلى عزله هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونغرس الأمريكي اتهاما.

يذكر أن التحقيق بشأن ترامب قد انطلق منذ أربعة أشهر للاشتباه بسعيه للحصول على خدمات سياسية غير مشروعة من أوكرانيا.

وفور صدور قرار الديمقراطيين، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتهامات التي تبنوها سعيا إلى عزله، معتبرا أنها "تثير السخرية".

وجاء في تغريدة له على تويتر أن "رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر قال لتوه إنني مارست ضغوطا على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح"، مجددا تنديده بـ"حملة مطاردة شعواء" بحقه.

وقبل صدور الاتهام، أشار رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إن "ترامب فضل نفسه على البلاد. هذه حقائق لا خلاف عليها".

من جهته، اعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية دوغ كولينز أن ما يجري مجرد "خطوة علاقات عامة" يقوم بها الديمقراطيون قبيل انتخابات العام المقبل. وقال "الأمر برمته سياسي، إنها مسألة توقيت".

"براءة شبه مؤكدة"

وساد التوتر بينما حاول متظاهرون من الحزب الجمهوري إخراج جلسة مجلس النواب عن مسارها لدى انطلاقها من خلال خطوات إجرائية. وتم إخراج متظاهر وحيد بعدما هتف دفاعا عن الرئيس.

وصرخ "صوتنا لدونالد ترامب. مل الأمريكيون من قضية العزل هذه ترامب بريء".

وترامب متهم باستغلال سلطاته عبر الضغط على أوكرانيا لتعلن عن فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأبرز لمنافسته في انتخابات 2020.

ومن شأن هذان الاتهامان أن يدفعان مجلس الشيوخ للقيام بمحاكمة ترامب في كانون الثاني/يناير، وهو ما قد يستمر لعدة أسابيع.

لكن نظرا لهيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ والحاجة لموافقة ثلثي الأعضاء البالغ عددهم مئة على إدانته، يبدو حصوله على البراءة أمرا شبه مؤكد.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز