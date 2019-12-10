إطلاق نار قرب نيويورك وتقارير إعلامية تؤكد سقوط ستة قتلى

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جيرسي سيتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أسفر تبادل لإطلاق النار حصل الثلاثاء في مدينة جيرسي المتاخمة لنيويورك عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين ومدني بجروح، بحسب مصادر رسمية، في حين أفادت وسائل إعلام محليّة عن مقتل ستّة أشخاص في الواقعة التي استمرّت أكثر من ساعتين.

وبحسب شبكتي "إن بي سي" و"فوكس" التلفزيونيتين فإنّ تبادل إطلاق النار الذي وقع بالقرب من متجر للبقالة أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم شخصان يشتبه بأنّهما مهاجمان، لكنّ هذه المعلومات لم يؤكّدها في الحال أي مصدر رسمي.

من ناحيته، أفاد المدّعي العام لمقاطعة هدسون التي تضمّ مدينة جيرزي أنّ الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وجرح اثنين آخرين ومدني واحد.

ولم ترد في الحال أي معلومات رسمية عن أسباب إطلاق النار الذي بدأ في منتصف النهار واستمرّ لأكثر من ساعتين.

ووفقاً لتقارير أوردتها وسائل إعلام محليّة، فقد بدأ إطلاق النار عندما اقترب شرطي كان يحقّق في جريمة قتل من متجر البقالة الذي يقع قرب كنيس ومدرسة.

ووفقاً لشبكة "أن بي سي" فقد تم تبادل المئات من الأعيرة النارية بين الشرطة ومسلحين على مدى أكثر من ساعتين.

من جهته، لم يؤكّد حاكم ولاية نيوجيرزي فيل ميرفي أي حصيلة في الحال، لكنّه قال إثر حصول إطلاق النار إنّ عددا غير محدّد من عناصر الشرطة في مدينة جيرسي تعرضوا لإطلاق نار وأنّ تعزيزات أمنية أرسلت إلى المكان.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول المدارس القريبة من مكان إطلاق النار فور وقوع الحادث، وذلك عملاً بالإجراءات المتّبعة في الولايات المتحدة في حالات إطلاق النار.

وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزة محلية الشارع حيث يقع متجر البقالة وقد اكتظ بعناصر من قوات الأمن مدجّجين بالأسلحة تؤازرهم آليات عسكرية وسيارات إسعاف.

© 2019 AFP