اصغر رئيسة وزراء في العالم تتولى منصبها في فنلندا

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هلسنكي (أ ف ب)

تولت الفنلندية سانا مارين من الحزب الاشتراكي الديموقراطي منصبها رسمياً الثلاثاء، لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم بعمر لا يتجاوز 34 عاما.

بعد الحصول على ثقة البرلمان المكون من مجلس واحد بغالبية 99 مقابل 70 صوتا، التقت مارين وحكومتها التي تمثل يسار الوسط الرئيس ساولي نينستو.

وتخلف وزيرة النقل السابقة انتي رين الذي استقال مطلع كانون الاول/ديسمبر بعد أن فقد ثقة حزب الوسط الشريك في الائتلاف الحاكم، بسبب ادارته لاضراب عمال البريد.

لكن ليس من المتوقع ان يؤدي تعيين مارين الى تغيير الخط السياسي للحزب.

بعد التصويت في البرلمان الثلاثاء ، تعهدت رئيسة الوزراء الجديدة استعادة الثقة بحزبها.

وقالت "لقد وعدنا شعب فنلندا بإحداث تغيير، والآن علينا أن نحافظ على هذا الوعد، وفي حزيران/يونيو اتفقنا على برنامج حكومي. وأعتقد أنه من خلال العمل سنستعيد ثقة السكان".

© 2019 AFP