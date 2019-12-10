الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان حتى مونديال 2022

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باريس (أ ف ب)

مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الاول ديدييه ديشان حتى مونديال قطر 2022 حيث سيحاول "الازرق" الدفاع عن لقبه، بحسب ما علمت فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

ديشان (51 عاما) الذي استلم مهامه في صيف 2012 وينتهي عقده بعد كأس أوروبا 2020، سيتم اعلان قرار تمديد عقده في وقت لاحق الاربعاء في مؤتمر صحافي بحضوره الى جانب رئيس الاتحاد نويل لوغريت.

وكان ديشان قد قاد المنتخب الفرنسي الى لقبه المونديالي الاول في 1998 كلاعب وسط ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب. وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية من طراز مرسيليا ويوفنتوس الايطالي وتشلسي الانكليزي، تحوّل الى التدريب وقاد موناكو الى وصافة دوري ابطال اوروبا في 2004، ومرسيليا الى لقب الدوري الفرنسي في 2010، فضلا عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب فرنسا.

كما اشرف على يوفنتوس وقاده الى لقب بطولة الدرجة الثانية في ايطاليا عام 2007 بعد معاقبته وتنزيله من "سيري أ".

© 2019 AFP