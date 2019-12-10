الجزائر: إدانة رئيسي الحكومة السابقين أويحيى وسلال بتهم فساد والحكم عليهما بالسجن

أصدر قاضي محكمة الجنح في العاصمة الجزائرية الثلاثاء أحكاما بالسجن بلغ أقصاها عشرين عاما، بحق عدد من المسؤولين السابقين في البلاد على خلفية تهم بالفساد. وكان أبرز هؤلاء المسؤولين رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما، وسلفه عبد المالك سلال، وحكم عليه بالسجن 12 عاما.

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أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية الثلاثاء أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين في تهم فساد. إذ تلقى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى حكما بـ15 سنة سجنا، وسَلَفه عبد المالك سلال 12 سنة، بحسب وكالة الأبناء الجزائرية.

وبين المسؤولين السابقين الآخرين المشمولين في القضية، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

فرانس24/ أ ف ب

