الدوري الأميركي للمحترفين: الفوز الـ15 تواليا لميلووكي باكس

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لوس انجليس (أ ف ب)

حصد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية فوزه الخامس عشر تواليا، بتخطيه الاثنين ضيفه اورلاندو ماجيك 110-101 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتألق مع ميلووكي الذي يتساوى مع لوس انجليس ليكرز في صدارة مع 21 فوزا و3 خسارات، نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

سجل اللاعب النيجيري الاصل 12 محاولة من أصل 22 لينهي المباراة برصيد 32 نقطة، وأضاف اليها 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وساهم بتحقيق ميلووكي هذا الفوز الجديد كريس ميدلتون (20 نقطة) فيما أضاف دونتي ديفينتشنزو 12 نقطة بعد نزوله بديلا.

وبنى باكس تقدمه باكرا لينهي الربع الاول 31-20، وحافظ عليه حتى نهاية المباراة دون خطورة. ولدى الخاسر سجل الفرنسي ايفان فورنييه 26 نقطة واضاف البديل تيرنس روس 23 نقطة.

علق يانيس على سلسلة فريقه المستمرة "هذا رائع. لن أكذب. عندما تذهب الى البيت وتفكر بهذا الامر، يبدو رائعا. وبمقدورنا تعزيزها".

تابع "لكن في نهاية اليوم، لم ننجز بعد المهمة. لا تزال الطريق طويلة. يتعين علينا العمل بجهد واللعب جيدا".

وبرغم تقدم باكس من البداية حتى النهاية، أصر أنتيتوكونمبو ان اورلاندو صعب الامور على فريقه "في كل فترة انت بحاجة لهذا النوع من المباريات. من الجيد ان تحصل على مباريات متقاربة، لانه بمقدورك التعلم من ذلك، بدلا من الفوز دوما بفارق 20 او 30 نقطة. حصلنا على الفوز وتعبنا من أجله".

© 2019 AFP