الولايات المتحدة والمكسيك وكندا توقع اتفاق التبادل الحر في اميركا الشمالية

إعلان اقرأ المزيد

مكسيكو (أ ف ب)

وقعت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الثلاثاء في مكسيكو اتفاقا للتبادل الحر في اميركا الشمالية بعدما استمرت المفاوضات حول تعديلاته عاما كاملا.

ووقع الوثيقة ممثلون لحكومات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور في ختام حفل التوقيع "الهدف هو اجتذاب مزيد من الاستثمارات الى اميركا الشمالية. والاستثمار يعني نموا والنمو يعني عيشا كريما".

واضاف "انه ايضا اتفاق لتحسين ظروف العمل، اتفاق يستفيد منه العمال في كندا والولايات المتحدة والمكسيك"، مشددا على "التعاون من اجل التنمية ما سيتيح وحدة القارة الاميركية، وحدة قارتنا".

ويمثّل هذا الاتفاق صيغة جديدة لاتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يعود إلى 25 عاماً وندد الرئيس دونالد ترامب به لدى وصوله إلى البيت الأبيض، معتبراً أنه يضر بالولايات المتحدة.

والاتفاق الاول الذي وقعه الرئيس الاسبق بيل كلينتون ادى الى قيام منطقة تجارية مترامية تضم نحو 500 مليون شخص بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة السكان في البلدان الثلاثة.

وكانت الدول الثلاث وقعت الاتفاق الجديد بصيغته الاولى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018. ووحده البرلمان المكسيكي صادق عليه.

© 2019 AFP