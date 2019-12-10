اليونان تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق التركي الليبي (متحدث)

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اثينا (أ ف ب)

طالبت اليونان الثلاثاء الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا الذي وصفته بأنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وقال المتحدث ستيليوس بيتساس في مؤتمر صحافي إن أثينا "تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته".

وأرسلت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس.

وأضاف المتحدث اليوناني أن هذا الاتفاق الذي ينصّ على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أُبرم "بسوء نية" ولا يزال "غير صالح لأنه لم تتمّ الموافقة عليه في البرلمان الليبي".

وقع الاتفاق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع رئيس حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، فايز السراج.

ومنذ التوقيع، تدين اليونان بشدة الاتفاق معتبرةً أنه "انتهاك للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان ودول أخرى". وقد طردت السفير الليبي لدى أثينا.

ورأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق "يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية" ويفرض "عزلة دبلوماسية على تركيا". وأضاف أن الاتفاق "أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل".

من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين أن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيبية مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضمّ حقول غاز كبيرة.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية أن "منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا"، مشيرا الى انه بات بامكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.

© 2019 AFP