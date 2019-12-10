بومبيو يتوعد موسكو بالرد في حال تدخلت في الانتخابات الاميركية

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واشنطن (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الثلاثاء نظيره الروسي سيرغي لافروف من اي تدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2020.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن "كنت واضحا في شان التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض".

واضاف "قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. اذا اتخذت روسيا او اي طرف اجنبي اجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية فسنرد".

واجمعت وكالات الاستخبارات الاميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب العام 2016. وبرزت اخيرا شبهات بان روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

وتابع بومبيو "ان ادارة ترامب ستعمل دائما لحماية استحقاقاتنا الانتخابية".

لكن لافروف رفض هذه الاتهامات وقال "اكدنا مجددا ان كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا اساس لها. ليس هناك اي واقعة تثبته، لم يقدم الينا احد دليلا لانه ببساطة لم يحصل".

© 2019 AFP