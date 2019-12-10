ترامب يقول إنّه حذّر روسيا من التدخّل في الانتخابات الأميركية ولافروف ينفي

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واشنطن (أ ف ب)

أكّدت الولايات المتّحدة أنّ الرئيس دونالد ترامب حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء من مغبّة تدخّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، في إعلان سارع الوزير الروسي إلى نفيه.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي بين ترامب ولافروف ولم يُسمح للصحافيين بحضوره إنّ "الرئيس ترامب حذّر من أيّ محاولة من جانب روسيا للتدخّل في الانتخابات الأميركية ودعا روسيا إلى حلّ النزاع مع أوكرانيا".

لكن الوزير الروسي سارع إلى نفي ما أعلنه البيت الأبيض، إذ قال خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن عقب لقائه بترامب "في الواقع نحن لم نتحدّث حتّى عن الانتخابات".

وكان ترامب أشاد في نهاية حزيران/يونيو على هامش قمة مجموعة العشرين في باليابان بـ"علاقاته الجيدة جداً" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا بل إنّه مازحه بشأن هذه المسألة.

وقال ترامب يومها بنبرة ملؤها السخرية مخاطباً نظيره الروسي "لا تدخّل في الانتخابات، رجاءً".

وتزداد المخاوف في الولايات المتحدة من احتمال تدخّل روسيا مجدّداً في الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل بعدما أكّدت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنّ موسكو تدّخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016 لقلب النتيجة لصالح ترامب.

© 2019 AFP