توقعات بكشف الديموقراطيين عن لائحتي اتهام ضد ترامب (تقارير اعلامية)

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام أميركية أنه من المتوقع أن يعلن الديموقراطيون الثلاثاء عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية ان لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.

وقالت "سي ان ان" إن هناك اتهاما ثالثا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

وجاءت هذه التقارير بعد جلسة استماع في مجلس النواب استمرت لساعات الاثنين، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب، واصفين الرئيس الأميركي بأنه "خطر حاضر وجلي" على الأمن القومي.

وبعد أربعة أشهر على شهادة احد المبلّغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب لسعيه الى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديموقراطيون ان هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة واساءة استخدام السلطة واعاقة العدالة.

لكن ترامب يعتبر التحقيق الرامي الى عزله منمنصبه مجرد "عار" و"خدعة".

© 2019 AFP