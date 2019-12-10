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جنوب أفريقيا تحصد جائزة ملكة جمال الكون لعام 2019

زوزيبيني تونزي، ملكة جمال الكون بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2019 في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 8 ديسمبر 2019. رويترز

تفوقت فتاة من جنوب أفريقيا، تبلغ من العمر 26 عاما، على 90 مشتركة أتين من جميع أنحاء العالم لانتزاع تاج ملكة جمال الكون للعام 2019. في ختام أمسية تمحورت على حق المرأة في تقرير مصيرها، استطاعت زوزيبيني تونزي صاحبة البشرة السمراء مساء الأحد الإطاحة بملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال تصفيات المسابقة التي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء في أتلانتا الأمريكية. وقد صفق الحضور لملكة جمال جنوب أفريقيا بحرارة بعد كلمتها الأخيرة وهو أمر غير مسبوق في المسابقة.