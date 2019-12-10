دوري أبطال أوروبا: فالنسيا وتشلسي الى ثمن النهائي

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لندن (أ ف ب)

حجز فريقا فالنسيا الاسباني وتشلسي الانكليزي مقعديهما في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز الاول على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1-صفر والثاني على ضيفه ليل الفرنسي 2-1 الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتصدر فالنسيا ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة متساويا مع وصيفه تشلسي، فيما تراجع أياكس للمركز الثالث وانتقل للمشاركة في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ". أما ليل فتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، فاجأ فالنسيا مضيفه بافتتاح التسجيل بفضل تمريرة في العمق من فيران توريس إلى المهاجم رودريغو مورينو الذي لم يكن امامه سوى خداع الحارس الكاميروني أندري أونانا بتسديدة بيمناه (24).

وثأر فالنسيا الذي خسر ذهابا على أرضه أمام أياكس بثلاثية نظيفة، من مضيفه الذي كان يحتاج الى التعادل للتأهل.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، افتتح تشلسي التسجيل امام ضيفه ليل بعد لعبة مشتركة واختراق داخل المنطقة للبرازيلي وليان وتمريرة ارضية، حولها المهاجم الشاب تامي أبراهام (22 عاما) بكعب قدمه داخل الشباك (19)، مسجلا هدفه الثاني هذا الموسم في المسابقة القارية.

ووجد تشلسي نفسه في مقعد المتأهل بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر رأسية قوية لمدافعه الاسباني سيزار اسبيليكويتا اثر ركلة ركنية (35).

وقلص ليل الفارق عبر المهاجم المخضرم لوا ريمي بعد تسديدة بيسراه اصطدمت بالعارضة وخدعت الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا (78).

وجدد النادي اللندني فوزه على ليل الذي خسر ذهابا بين جمهوره 1-2.

© 2019 AFP