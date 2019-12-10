ماكرون يطالب إيران بالإفراج "من دون تأخير" عن باحثَين فرنسيين

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باريس (أ ف ب)

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء مطالبة طهران بالإفراج "من دون تأخير" عن باحثَين فرنسيين محتجزَين في إيران بطريقة "غير مقبولة".

وكتب الرئيس الفرنسي في موقع تويتر، "في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يذهب تفكيري إلى فاريبا عدلخاه ورولان مارشال، ابنَي وطننا المحتجزَين في إيران، وإلى عائلتيهما. إنّ سجنهما غير مقبول. ينبغي أن يتم الإفراج عنهما من دون تأخير. قلت ذلك للرئيس (الإيراني حسن) روحاني، وأكرّره هنا".

ومنذ حزيران/يونيو، تحتجز طهران الباحثة المتخصصة في الانتروبولوجيا فاريبا عادلخاه وزميلها رولان مارشال. وتتهم الأولى بالتجسس، فيما يواجه الثاني تهمة "التآمر على الأمن الوطني".

وطالبت باريس في عدة مناسبات طهران بالإفراج عن الباحثين، ولكن من دون جدوى. وفي تشرين الأول/اكتوبر، دعا زملاء لهما السلطات الفرنسية إلى قطع كل تعاون علمي وجامعي مع إيران.

© 2019 AFP