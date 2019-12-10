نيوزيلندا: الشرطة تفتح تحقيقا جنائيا بعد سقوط قتلى في انفجار بركان

أكد نائب مفوض الشرطة النيوزيلندية الثلاثاء فتح تحقيق جنائي في ملابسات مقتل نحو 13 شخصا في ثوران بركان على جزيرة وايت آيلاند الاثنين. وبين القتلى سياح ومرشدون سياحيون.

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أعلنت شرطة نيوزيلندا الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقا جنائيا للكشف عن الأسباب التي أدت إلى مقتل نحو 13 شخصا في ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز للصحافيين في أعقاب كارثة الاثنين "أستطيع أن أؤكد الآن أننا سنفتح تحقيقا جنائيا في الظروف التي أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في وايت آيلاند".

وكانت شرطة نيوزيلندا قد أعلنت أن 8 أشخاص لا زالوا مفقودين جراء ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند، ما تسبب بمقتل خمسة أشخاص، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نجاتهم.

ومن بين القتلى سياح من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وماليزيا، ومرشدون سياحيون نيوزيلنديون.

وستدرس الشرطة أيضا إمكانية إرسال مهمة إغاثة من أجل استعادة الجثث من الجزيرة الثلاثاء، في ظل وجود مخاطر بوقوع انفجارات بركانية إضافية.

فرانس24/ أ ف ب