أرامكو تدخل سوق المال بارتفاع بنسبة 10 بالمئة في قيمة أسهمها

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الرياض (أ ف ب)

دخلت شركة أرامكو السعودية الأربعاء سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا بارتفاع بنسبة 10 بالمئة عن سعرها المحدّد مسبقا، وأصبحت عملاقة النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وبلغ سعر السهم بعد ثواني من بدء تداوله 35,2 ريالا سعوديا (9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريالا (0,85 دولار) عن السعر الرئيسي، ما يرفع قيمة الشركة في يومها التاريخي هذا من 1,71 تريليون دولار إلى 1,88 تريليون دولار.

وبعد قرع مسؤولي أرامكو جرس بدء التداول، ارتفع سعر السهم إلى أعلى حد يسمح به في اليوم الواحد، بحسب أنظمة السوق.

ويعزز اكتتاب أرامكو في السوق المحلية موقع السوق المالية السعودية "تداول"، التي تصبح من بين أكبر عشر أسواق عالمية.

ودخلت أرامكو السوق بعدما انهت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,75 بالمئة من أسهمها مقابل 29,44 مليار دولار، بعدما كان من المقرر أن تبيع 1,5 بالمئة بقيمة 25,6 مليار دولار.

والاكتتاب العام لجزء من أسهم أرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمّى "رؤية 2030".

ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد ووقف ارتهان المملكة التاريخي للنفط.

© 2019 AFP