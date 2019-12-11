اجتماع دولي في باريس برئاسة فرنسا يهدف لإخراج لبنان من أزمته

ينعقد بباريس الأربعاء اجتماع دولي تترأسه فرنسا ويهدف لإخراج لبنان من مأزقه. ويضم هذا الاجتماع مجموعة الدول الداعمة للبنان، وهي الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

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تشهد باريس الأربعاء انعقاد اجتماع مخصص لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد، وذلك عبر حث مسؤوليه السياسيين على الإنصات لاحتجاجات الشارع.



و تترأس فرنسا اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان بالتشارك مع الأمم المتحدة، وافتتح صباحا، على أن يختتم أعماله بعد الظهر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان.



وقال لودريان الثلاثاء لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيب بوريل أنّ "هدف الاجتماع هو حث السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف ودعوة الشارع".



ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة ولا كفاءة لها في ظل أزمة اقتصادية حادة.



وأدت حركة الاحتجاج في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين.



وقال لودريان "إنها حركة احتجاج مستمرة وينبغي الإنصات إليها. سنصوغ نداء قويا".



ويشار إلى أن مجموعة الدعم تضم بالأخص الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.



من جانبها، ستشدد الولايات المتحدة التي تتمثل في الاجتماع بمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، على "الحاجة الملحة بالنسبة إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتسهيل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ووضع حد لفساد مستشرٍ"، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.



ويشترط المجتمع الدولي لمنح المساعدة المالية للبنان تنفيذ الإصلاحات، في وقت تتعمق الأزمة الاقتصادية.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهدف "تحديد الشروط اللازمة والإصلاحات التي لا غنى عنها المتوقعة من جانب السلطات اللبنانية حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان".





فرانس24/ أ ف ب