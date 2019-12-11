الدوري الأميركي: فيلادلفيا وميامي يحافظان على سجلهما المثالي بين جمهورهما

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لوس انجليس (أ ف ب)

حافظ كل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميامي هيت على سجله المثالي بين جمهوره، وذلك بفوز الأول على دنفر ناغتس 97-92 والثاني على أتلانتا هوكس 135-121 بعد التمديد الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وإذا كان الفوز الثالث عشر لسيكسرز في معقله من أصل 13 مباراة حتى الآن تقليديا الى حد كبير رغم أنه انتظر حتى آخر 15,3 ثانية لحسمه بفضل رميتين حرتين للكاميروني المتألق جويل إمبيد (22 نقطة في المباراة)، فإن الانتصار الحادي عشر لميامي في "أميركن أرلاينز أرينا" كان ملفتا جدا لأنه كان متخلفا بفارق 6 نقاط في آخر 59 ثانية من الربع الرابع قبل أن ينتفض ويسجل النقاط الـ22 التالية، بينها الست الأخيرة في الشوط الإضافي.

واعتقد تراي يونغ حقا أن فريقه حسم اللقاء بحيث توجه الى جمهور ميامي خلال الوقت المستقطع في الثواني الأخيرة من الربع الرابع بالقول "انتهى الأمر" لأن أتلانتا كان متقدما 117-111، إلا أن لاعبي ميامي رفضوا الاستسلام وجاء ردهم قاسيا جدا إذ نجحوا في فرض التعادل بفضل ثلاثيتين من دانكن روبينسون وجيمي باتلر.

ثم هيمن ميامي تماما على الشوط الإضافي الذي بدأه بتسجيل النقاط الـ16 الأولى، محققا في نهاية المطاف أكبر فارق بعد شوط إضافي واحد (14) منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 حين تغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 141-127.

وقدم روبينسون وبام أديبايو أمسية تاريخية، بعد أن عادل الأول الرقم القياسي لفريقه من حيث المحاولات الناجحة من خارج القوس (10 ثلاثيات)، منهيا اللقاء بـ34 نقطة (أفضل مباراة في مسيرته)، فيما حقق الثاني "تريبل دابل" بتحقيقه أيضا أفضل مباراة له من ناحية التسجيل بـ30 نقطة مع 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

كما تجاوز كندريك نان حاجز الثلاثين نقطة بتسجيله 36 (أفضل مباراة في مسيرته أيضا) مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما حقق باتلر "تريبل دابل" أيضا بتسجيله 20 نقطة مع 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وعلق أديبايو على ما يقدمه فريقه هذا الموسم والانتصارات الـ18 التي حققها حتى الآن في 24 مباراة، بالقول "لا أعتقد أن أحدا حقا أدخلنا في حساباته. لقد أجبرنا الناس على متابعتنا".

من جهته، رد باتلر على تراي يونغ في حسابه على موقع تويتر بالقول "كل من هو موجود في غرفة الملابس يتمتع بالثقة الكافية وهم أفضل اللاعبين على أرض الملعب في أي وقت كان. يا للعجب، هناك أشخاص يفكرون بهذه الطريقة (غامزا من قناة يونغ)، لا يوجد أي شيء محسوم بتاتا".

وخسر أتلانتا المواجهات الثلاث التي خاضها هذا الموسم ضد ميامي، على الرغم من جهود كل دياندري هانتر (28 نقطة) ويونغ (21 مع 9 تمريرات حاسمة)، فيما سجل المخضرم فينس كارتر 12 نقطة في مباراته الـ1500 في الموسم المنتظم.

وفي مباراتين أخريين، تغلب تشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 114-107، وبورتلاند ترايل بلايزرز على نيويورك نيكس 115-87.

© 2019 AFP