بومبيو يؤكد أن ترامب حذر موسكو من أي تدخل

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واشنطن (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء أن الرئيس دونالد ترامب حذر شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أي "تدخل" لموسكو في الانتخابات الاميركية، رغم نفي لافروف.

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن "ليس هناك أدنى شك في ان الرئيس ترامب قال بوضوح، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوزير لافروف وسائر الوفد الروسي، أنه يعتبر شخصيا مع اميركا عموما أن تدخلهم في انتخاباتنا أمر مرفوض".

واستقبل ترامب لافروف الثلاثاء في المكتب البيضوي بعيدا من الاعلام.

ونقل البيت الابيض لاحقا ان ترامب "حذر من اي محاولة تدخل لروسيا في الانتخابات الاميركية". وفي تغريدة ارفقها بصورة تظهره جالسا فيما يقف ضيفه الروسي الى جانبه، اكد ترامب انه تطرق في هذا "الاجتماع الجيد جدا" الى "التدخل في الانتخابات".

ويأتي هذا الموقف الواضح والصارم بعدما قلل ترامب من اهمية الاتهامات التي ساقتها الاستخبارات الاميركية بحق موسكو لجهة تدخلها في انتخابات 2016 الرئاسية والتي فاز فيها.

لكن وزير الخارجية الروسي سرعان ما نفى تلقيه تحذيرا مباشرا من ترامب، وصرح للصحافيين إثر زيارته لواشنطن "الواقع اننا لم نتحدث حتى عن الانتخابات".

ورد بومبيو الاربعاء ساخرا "ليس ذلك ما عكسه بالضبط هذا الاجتماع كما اتذكر"، علما انه حذر في مؤتمر صحافي مع لافروف من أي تدخل جديد في انتخابات 2020 الرئاسية.

ولا تزال هذه الاتهامات ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين رغم نية التقارب التي عبر عنها ترامب ولافروف.

© 2019 AFP