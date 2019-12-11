تركيا "ستوقف" أنشطة التنقيب "غير المرخصة" في شرق المتوسط

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اسطنبول (أ ف ب)

حذرت تركيا الأربعاء من أنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في مناطق تقول إنها تابعة لها في شرق المتوسط.

ويتصاعد التوتر بشأن الحدود البحرية في المنطقة منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز.

وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين.

وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا".

وردا على سؤال بشأن رد تركيا في حال جرت أعمال تنقيب قال "سنوقفهم طبعا".

غير أن تشاوش أوغلو أضاف أن تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف.

وقال "لسنا مع التوترات، بل مع مقاربة يمكنها ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي".

وتطرق تشاوش أوغلو أيضا للتوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والذي قد يتسبب بفرض عقوبات أميركية.

وأشار إلى أن تركيا ستفكر في إخراج الجنود الأميركيين من قواعدهم التركية في حال فرضت عقوبات.

وأضاف "كل من إنجرليك ومحطة كوريتشيك (للرادار) يمكن أن تطرحا على الطاولة".

© 2019 AFP