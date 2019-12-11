خمسة قتلى حصيلة هجوم جهاديين على فندق في مقديشو (الشرطة)

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مقديشو (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الصومالية الأربعاء أنّ خمسة أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وشرطيان، قتلوا في الهجوم الذي شنّه ليل الثلاثاء خمسة جهاديين على فندق في العاصمة مقديشو.

وقتل المهاجمون الخمسة الذين ينتمون إلى حركة الشباب في الهجوم،وفق بيان للشرطة.

وأضاف البيان أنّ "قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل وأنقذت أكثر من 80 شخصا بينهم مسؤولين حكوميين ومدنيين من نزلاء الفندق".

وتابع البيان " عدد القتلى المؤكّد لدينا هو خمسة، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب تسعة مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة".

وبدأت المواجهات قرابة السابعة مساء الثلاثاء ( 16,00 ت غ) بين الجهاديين وعناصر في قوات الامن كانوا منتشرين على حواجز على الطريق المؤدية الى القصر الرئاسي.

ووصف عدد من شهود العيان مشاهد الذعر عند بدء المواجهاا.

وأعلنت الجماعة المتطرفة الثلاثاء على الانترنت انها نفذت عملية "كما هو مخطط لها" من دون تفاصيل اضافية.

© 2019 AFP