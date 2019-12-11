دوري أبطال أوروبا: العلامة الكاملة لبايرن ميونيخ

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

أصبح بايرن ميونيخ الالماني الفريق الوحيد ينهي دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه توتنهام الانكليزي 3-1 الاربعاء في الجولة السادسة الاخيرة.

ورفع بايرن رصيده الى 18 نقطة في المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات ذهابا وايابا على كل من توتنهام والنجم الاحمر الصربي واولمبياكوس اليوناني.

ورفع بايرن الذي كان ضامنا صدارة المجموعة وتأهله رفقة الفريق الانكليزي، رصيده الى 18 نقطة مقابل 10 لتوتنهام و4 لاولمبياكوس الذي خطف المركز الثالث والتأهل الى مسابقة "يوروبا ليغ" بفوز قاتل على ضيفه النجم الاحمر الصربي 1-صفر.

وكان بايرن أقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وعين بدلا منه مساعده هانزي فليك الذي حقق بداية طيبة، قبل ان تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين. أما توتنهام فأقال الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتراجع نتائجه واستقدم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معه بداية طيبة.

وافتتح الفريق البافاري الذي اراح هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التسجيل عبر الفرنسي كينغسلي كومان (14)، قبل خروج اللاعب الدولي المنحوس مع الاصابات في الدقيقة 25 لالتواء في ركبته اليسرى من دون الاحتكاك مع اي منافس.

وعادل الفريق اللندني عبر اليافع راين سيسينيون (20)، لكن صاحب الارض استعاد التقدم عن طريق توماس مولر (45).

وفي الثاني، عزز البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الاسباني التقدم بهدف ثالث (64).

وفي المجموعة عينها، خطف اولمبياكوس اليوناني المركز الثالث المؤهل الى "يوروبا ليغ" في اللحظات الاخيرة من مواجهة ضيفه النجم الاحمر الصربي بهدف الدولي المغربي يوسف العربي من ركلة جزاء (87).

© 2019 AFP