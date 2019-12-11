دوري ابطال اوروبا: سان جرمان وريال ينهيان دور المجموعات بقوة

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باريس (أ ف ب)

أنهى باريس سان جرمان الفرنسي ووصيفه ريال مدريد الإسباني دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بقوة عندما أكرم الأول وفادة ضيفه غلطة سراي التركي بخماسية نظيفة، وعاد الثاني بانتصار ثمين من بلجيكا على حساب مضيفه كلوب بروج 3-1 الاربعاء في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت المباراتان هامشيتين بالنسبة للناديين الباريسي والمدريدي بعدما ضمنا البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي، فيما كانت المنافسة بين الخاسرين على المركز الثالث واستكمل المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وختم باريس سان جرمان الدور الاول من دون أي خسارة وبرصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفريق البلجيكي برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة أمام غلطة سراي الذي خرج خالي الوفاض.

على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة باريس، لم يجد سان جرمان أي صعوبة في تجديد فوزه على الفريق التركي بعدما كان تغلب عليه 1-صفر في الجولة الثانية ودك شباكه بخماسية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني ماورو إيكاردي (32) والإسباني بابلو سارابيا (35) والبرازيلي نيمار (46) وكيليان مبابي (63) والاوروغوياني ادينسون كافاني (84 من ركلة جزاء).

وفرض نيمار نفسه نجما للمباراة بهزه الشباك وصناعته هدفين.

وخاض سان جرمان المباراة في غياب الأرجنتيني أنخل دي ماريا والبلجيكي توما مونييه وبريسنل كيمبيبي والسنغالي إدريسا غي والقائد البرازيلي تياغو سيلفا وحارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس والايطالي ماركو فيراتي والالماني ثيلو كيهرر.

ونجح ايكاردي في افتتاح التسجيل مستغلا كرة ساقطة من مبابي داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى الخالي (32).

وأضاف سارابيا الهدف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من نيمار فتلاعب بالمدافع البرازيلي ماركاو وسددها قوية زاحفة بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي الاوروغوياني فرناندو موسليرا (35).

وعزز نيمار تقدم النادي الباريسي مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة من مبابي (46).

وأضاف مبابي الهدف الرابع عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من نيمار خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة على يمين موسليرا (63).

وحصل مبابي على ركلة جزاء في الدقيقة 82 اثر عرقلته من الهولندي راين دونك فانبرى لها كافاني، بديل إيكاردي، على يسار مواطنه موسليرا (84).

- ريال بنكهة سيليساو -

وحقق ريال مدريد فوزا ثمينا بنكهة برازيلية على مضيفه كلوب بروج 3-1 معوضا سقوطه في فخ التعادل امام الاخير 2-2 في مدريد في الجولة الثانية.

وسجل البرازيليان رودريغو سيلفا (53) وفينيسيوس جونيور (64) والكرواتي لوكا مودريتش بصناعة من البرازيلي الآخر كاسيميرو (90+1) أهداف النادي الملكي، فيما سجل هانس فاناكن الهدف الوحيد لكلوب بروج (55).

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال بتشكيلة غاب عنها القائد سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو والأوروغوياني فيديركو فالفيردي والبلجيكي إدين هازار والألماني طوني كروس ولوكاس فاسكيز والكولومبي خاميس رودريغيز وداني كارفاخال والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وأهدر الصربي لوكا يوفيتش فرصة افتتاح التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت باحد المدافعين وتحولت الى ركنية لم تثمر (15).

وكاد ايسكو يفعلها بتسديدة زاحفة خادعة مرت بجوار القائم الايمن (3).

ونجح رودريغو في منح التقدم لريال مدريد بتسديدة قوية "على الطائر" بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من ألفارو اوردويوسولا ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك (53).

وهو الهدف الرابع لرودريغو في المسابقة بعد ثلاثيته في مرمى غلطة سراي التركي.

ونجح فاناكن في ادراك التعادل بعد دقيقتين اثر تمريرة من النيجيري إيمانويل بونافونتور دينيس داخل المنطقة سددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الفرنسي ألفونس أريولا (55).

وأعاد فينيسيوس التقدم لريال مدريد عندما استغل كرة بالكعب من مواطنه رودريغو اثر دربكة أمام المرمى فتابعها بيمناه داخل المرمى (64).

وهو الهدف الأول لفينيسيوس في المسابقة القارية.

وختم مودريتش المهرجان بالهدف الثالث بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر كرة من البرازيلي كاسيميرو فأسكنها على يسار الحارس الدولي البلجيكي سيمون مينيوليه (90+1).

© 2019 AFP