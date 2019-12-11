ريبورتاج: فنانون لبنانيون يعتصمون أمام السفارة الفرنسية ببيروت ضد الدعم الدولي لحكومتهم

لبنانيون يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية. capture d'ecran

بالتزامن مع انعقاد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، قام عدد من اللبنانيين والفنانين باعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت ليقولوا إن "الحكومة الحالية لا تمثل لبنان وإنها ليست مؤهلة لاستلام أية مساعدات". ووجه المعتصمون رسالتين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم تسليمهما إلى مندوب عن السفير الفرنسي في بيروت. إحدى الرسالتين أرسلت باسم اللبنانيين عامة، أما الأخرى فكانت باسم الفنانين والمثقفين المشاركين في هذا الاعتصام.