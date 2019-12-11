ريبورتاج: فنانون لبنانيون يعتصمون أمام السفارة الفرنسية ببيروت ضد الدعم الدولي لحكومتهم
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بالتزامن مع انعقاد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، قام عدد من اللبنانيين والفنانين باعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت ليقولوا إن "الحكومة الحالية لا تمثل لبنان وإنها ليست مؤهلة لاستلام أية مساعدات". ووجه المعتصمون رسالتين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم تسليمهما إلى مندوب عن السفير الفرنسي في بيروت. إحدى الرسالتين أرسلت باسم اللبنانيين عامة، أما الأخرى فكانت باسم الفنانين والمثقفين المشاركين في هذا الاعتصام.