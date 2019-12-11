عشرات القتلى والجرحى والمفقودين في هجوم على معسكر للجيش النيجري

أعلنت وزارة الدفاع في النيجير الأربعاء أن هجوما استهدف الثلاثاء معسكرا للجيش في إيناتيس قرب مالي قد أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى والمفقودين، فيما قدر عدد المهاجمين بالمئات.

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بلغت حصيلة هجوم استهدف الثلاثاء معسكرا للجيش النيجري في إيناتيس قرب مالي 71 قتيلا، إضافة إلى جرحى ومفقودين لم يحدد عددهم، وفق بيان لوزارة الدفاع الأربعاء تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي.



وتضمن البيان "لدينا للأسف الحصيلة الآتية: مقتل 71 جنديا وإصابة 12، إضافة إلى مفقودين وعدد كبير من القتلى في صفوف الإرهابيين". فيما قدر المصدر عدد المهاجمين بـ"المئات"، لافتا إلى وقوع "معارك عنيفة" للغاية.



وفي حصيلة سابقة، قال مصدر أمني إن الهجوم أسفر عن "أكثر من ستين قتيلا".



وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الجهادية في البلاد عام 2015.



وفي وقت سابق، قالت الرئاسة عبر تويتر إن "رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للجيوش، إيسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والأمن والتنمية في أفريقيا الذي يجتمع في مصر لكي يعود إلى نيامي إثر المأساة التي وقعت في إيناتيس".



والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حالة الطوارئ التي كان قد أعلنها في 2017 بالعديد من الأنحاء بهدف التصدي للهجمات الجهادية.



ويتعرض شمال منطقة تاهوا ومنطقة تيلابيري المجاورة لمزيد من الهجمات الجهادية انطلاقا من مالي المجاورة.



ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق من دون مواكبة عسكرية.



ويكثف الجهاديون هجماتهم في منطقة الساحل وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

فرانس24/ أ ف ب

