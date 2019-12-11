نابولي يعيّن غاتوزو مدربا بدلا من المقال أنشيلوتي

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روما (أ ف ب)

أعلن نادي نابولي الايطالي لكرة القدم الاربعاء تعيين لاعب الوسط الدولي السابق جينارو غاتوزو مدربا له بعد اقالة كارلو انشيلوتي لسوء النتائج.

وكتب نابولي على تويتر "أهلا غاتوزو" فيما اضاف رئيسه أوريليو دي لورنتيس "أهلا رينو (لقب غاتوزو)". وأحرز غاتوزو (41 عاما) لقب مونديال 2006 كلاعب، قبل ان يخوض مشواره التدريبي الاخير مع فريقه السابق ميلان.

وقال غاتوزو لموقع النادي "نهدف الى استعادة النقاط والعودة الى مواقع المنافسة للتأهل الى دوري ابطال اوروبا. يجب ان نعمل بجهد ونتخطى هذه المرحلة الشائكة".

وعن انشيلوتي الذي يعتبره معلما وصديقا، قال غاتوزو الذي اشار في مؤتمر صحافي الى ان فريقه سيعتمد طريقة 4-3-3: "أنشيلوتي بمثابة والدي. كان دوما قريبا مني وداعما لي. فاز بكل شيء ولا يزال لدي الكثير لاثبته. سأكون سعيدا اذا حققت 10% مما حققه في كامل مسيرته".

وأقال نابولي ليل الثلاثاء أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، على رغم الفوز في الأمسية عينها على غنك البلجيكي 4-صفر والتأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأورد النادي الإيطالي عبر حسابه على "تويتر"، "اتخذ نادي نابولي قرار الافتراق مع مدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي"، مؤكدا أن "الاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورنتيس وكارلو أنشيلوتي لن يتغير".

لكن فوز نابولي الإيطالي كان الأول له في آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات. وكان مصير المدرب البالغ من العمر 60 عاما، قد شكل عنوانا للعديد من التقارير الصحافية في الأيام الماضية، لاسيما في ظل تراجع نتائج وصيف بطل الدوري الإيطالي على المستطيل الأخضر، والحديث عن مشاكل عدة بين الإدارة من جهة، والمدرب واللاعبين من جهة أخرى.

وتراجع نابولي الذي حل وصيفا ليوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين، الى المركز السابع حاليا برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان.

وكان غاتوزو قد انفصل عن ميلان في نهاية أيار/مايو الماضي "بالتراضي" برغم ارتباطه بعقد لعامين آخرين، وذلك بعد فشله في بلوغ دوري ابطال اوروبا.

ودافع غاتوزو عن ألوان الفريق اللومباردي بين العامين 1999 و2012، وتولى تدريبه في تشرين الثاني/نوفبمر 2017.

© 2019 AFP