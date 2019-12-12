أنقرة تحذر من الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية بعد اعتراف الكونغرس بالإبادة الأرمنية

على خلفية تبني مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الخميس قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية حذرت أنقرة من الإضرار بالعلاقات بين البلدين. ومن شأن هذا القرار أن يزيد من التوتر بين واشنطن وأنقرة، وخصوصا في ظل خلافات بينهما حول الأزمة السورية.

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قالت أنقرة إن تبني مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية من شأنه "تعريض مستقبل العلاقات" بين تركيا والولايات المتحدة "للخطر".



وكتب مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عبر تويتر أن "سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يضر بالعلاقات التركية الأمريكية (...) إن القرار الأمريكي الذي تم تبنيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرّض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".



وتابع أن النواب الذين صوتوا على هذا القرار "سيبقون في التاريخ المسؤولين الذين عرضوا (العلاقات) بين أمتينا لأضرار دائمة".



وقد تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس بإجماع أعضائه قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية بعدما كان مجلس النواب قد اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب أنقرة.



وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات إن ما بين 1,2 و1,5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.



لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" مكتفية بالإشارة إلى مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.



ومن شأن تصويت مجلس الشيوخ أن يزيد من التوتر مع تركيا، وخصوصا في ظل خلافات بين واشنطن وأنقرة حول الأزمة السورية.



فرانس24/ أ ف ب