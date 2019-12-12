الإسرائيليون يعودون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة خلال العام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء جلسة الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في القدس 30 مايو/أيار 2019.

انتهت منتصف ليل الأربعاء-الخميس المهلة المحدّدة قانونيا للكنيست الإسرائيلي لتكليف رئيس للوزراء قادر على تشكيل ائتلاف حكومي جديد، مما سيضطر الدولة العبرية لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، يتوقع أن تجري في مارس/آذار، وستكون الثالثة من نوعها في غضون عام.

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للمرة الثالثة خلال هذا العام سيضطر الإسرائيليون للعودة إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت في انتخابات رئاسية، إذ فشل الكنيست الإسرائيلي في تكليف رئيس للوزراء قادر على تشكيل حكومة ائتلاف قبل انتهاء المهلة التي حددت نهايتها ليل الأربعاء الخميس.

وانتهت مهلة الـ21 يوما المحدّدة قانونا للبرلمان لتكليف رئيس للوزراء لتشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي في الساعة صفر من فجر الخميس (الأربعاء 22:00 ت غ) لكن الكنيست واصل مع ذلك مناقشة مشروع قانون يحدد آليات إجراء الانتخابات المبكرة المتوقع أن تجري في 2 مارس/آذار.

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وستشكل الانتخابات الجديدة محكا جديدا لحزبي الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتانياهو و"أزرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس وكذلك أيضا لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

مفاوضات مكوكية لتشكيل حكومة

وبعد أسبوع من المفاوضات المكوكية لتشكيل حكومة وحدة تبادل نتانياهو وخصمه غانتس اللوم بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود قبل يومين على الموعد النهائي.

واختلفا حول من سيقود الحكومة أولا. إذ رفض غانتس أن يعمل تحت مظلة نتانياهو وقيادته خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.

ووجّه المدعي العام الإسرائيلي الشهر الماضي اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا لنتانياهو ينفيها جميعها.

وذهب الأمر بنتانياهو الذي يصارع من أجل البقاء في منصبه إلى اتهام وسائل الإعلام والشرطة والقضاة في البلاد بالتنكيل به.

ونقلت صحيفة هآرتس الأربعاء عن غانتس تكرار دعوته لبنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء إلى "عدم الاختباء وراء الحصانة البرلمانية، كما وعد قبل الانتخابات السابقة، والذهاب للدفاع عن براءته في المحكمة".

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وخاطبه قائلا "لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن لا ينبغي جعل الكنيست ملاذا".

وقال إنه وأعضاء حزبه يواصلون القيام بقدر ما يمكنهم لتشكيل حكومة مع الليكود.

كيف تتم عملية الانتخاب في إسرائيل؟

يعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على النسبية وبناء الائتلافات الحكومية. ومنح كل من نتانياهو وغانتس لتشكيل حكومة بعد انتخابات سبتمبر/أيلول مدة 28 يوما وفشل كل منهما في الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120.

وبعد فشل نتانياهو وغانتس طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة وقد انتهت هذه المهلة منتصف ليل الأربعاء-الخميس.

حاول كلا الحزبين إقناع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بالانضمام إلى كتلة كل منهما، لكن الحارس السابق في ملهى ليلي بات صانعا حاسما للملوك وقد رفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتانياهو أو بيني غانتس.

وأفاد استطلاع نشرت نتائجه القناة 13 الإسرائيلية بأن 41 بالمئة ممن شملهم يحمّلون نتانياهو مسؤولية الانتخابات الثالثة، مقابل 26 بالمئة يحمّلون مسؤوليتها لليبرمان و5 بالمئة لغانتس، فيما حمّل 26 بالمئة مسؤوليتها للثلاثة سواسية.

فرانس24/ أ ف ب