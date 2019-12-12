الرئيس البوليفي السابق يصل الى الارجنتين

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

وصل الرئيس البوليفي السابق أيفو موراليس الذي فر من بلاده بعد انتخابات شابها تزوير، الخميس إلى بوينوس إيرس قادما من كوبا وسيقيم في البلاد كما أعلن وزير الخارجية الأرجنتيني الجديد فيليبي سولا.

وقال الوزير لقناة "تي ان" الاعلامية إن موراليس "حط للتو في المطار. جاء ليقيم في الأرجنتين كطالب لجوء وسيمنح لاحقا وضع اللاجىء".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعرب الرئيس الأرجنتيني المنتخب من يسار الوسط ألبرتو فرنانديز عن تأييده لمنح موراليس اللجوء الذي تعرض "لانقلاب" في رأيه. ونصب فرنانديز الثلاثاء رئيسا للبلاد.

وبعد أن خسر دعم الشرطة والجيش أرغم موراليس على الاستقالة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر بعد تظاهرات دامت لثلاثة أسابيع احتجاجا على انتخابات شابتها عمليات تزوير بحسب المعارضة ومنظمة الدول الأميركية. وكان يترشح لولاية رابعة بعد 14 عاما في الحكم في بوليفيا.

واذ ندد ب"انقلاب" لجأ إلى المكسيك الذي يحكمه رئيس يساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

والجمعة، بعد شهر في المكسيك زار كوبا من حيث توجه إلى بوينوس إيرس.

وأكد الوزير الأرجنتيني أن موراليس "يشعر بارتياح أكبر هنا".

ووصل نجلا الرئيس البوليفي السابق اللذان لم يمارسا أي وظيفة عامة، نهاية الشهر الماضي إلى العاصمة الأرجنتينية من لاباز.

في الأثناء صوت البرلمان البوليفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر على قانون يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة مع استبعاد موراليس الذي لا يمكن أن يترشح.

© 2019 AFP