النروجي الشاب هالاند يزور بوروسيا دورتموند ولايبزيغ (تقارير)

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برلين (أ ف ب)

زار المهاجم الصاعد بسرعة صاروخية النروجي ارلينغ هالاند هداف سالزبورغ النمسوي ناديي بوروسيا دورتموند ولايبزيغ الالمانيين، بحسب ما اشارت الصحف الالمانية الصادرة صباح الخميس.

وأشارت يومية "روهر ناخريشتن" ان اللاعب البالغ 19 عاما وصاحب ثمانية أهداف في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، شوهد الاربعاء في مطار دورتموند حيث استقبله موظف في النادي الاصفر، تمهيدا لانتقال محتمل في الفترة الشتوية المقبلة.

وبعمر 19 عاما و58 يوما، اصبح ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية (ضد غنك البلجيكي) في المسابقة القارية الاولى. وحدهما الاسباني راوول غونزاليس والانكليزي واين روني نجحا في تسجيل ثلاثية في سن أقل.

واشارت "سكاي" الى أن صاحب 28 هدفا في 22 مباراة في مختلف المسابقات زار لايبزيغ، النادي الشقيق لسالزبورغ، الذي يقدم موسما رائعا محليا وعلى الساحة القارية حيث تأهل للمرة الاولى الى الدور ثمن النهائي.

وأصبح هالاند أيضا أول لاعب أقل من 20 عاما يسجل في أول خمس مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

ويبحث دورتموند عن هداف يدعم الاسباني باكو ألكاسير الذي يقدم مستويات متقلبة منذ مطلع الموسم. وتقدر قيمة انتقال هالاند بعشرين مليون يورو بحسب بند جزائي في عقده.

© 2019 AFP