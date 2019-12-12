بينوتو في جردة حساب: "على فيراري أن تتطور 360 درجة" في عام 2020

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Maranello (إيطاليا) (أ ف ب)

حث مدير فيراري ماتيا بينوتو فريقه الاربعاء على "التطور 360 درجة" من اجل الفوز بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد العام المقبل، خلال جردة حساب قام بها مع انتهاء عام 2019 المخيب للآمال إن كان للسكوديريا الايطالية أو لعشاقها.

وامام تراجع فيراري هيمن فريق مرسيدس على لقبي الصانعين والسائقين للموسم السادس تواليا وتحديدا منذ عام 2014 وبداية حقبة المحركات الهجينة، في انجاز فريد من نوعه في الفئة الاولى، حيث احرز سائقه البريطاني لويس هاميلتون لقبه الثالث تواليا والسادس في مسيرته، علما أن زميله السابق نيكو روزبرغ كان الوحيد الذي خرق سيطرته بفوزه باللقب عام 2016.

وفصّل بينوتو خلال مؤتمر صحافي حضره ايضا لويس كاميليري الرئيس التنفيذي لفيراري واقيم في مقر الصانع الايطالي في مارانيلو افكاره بالقول "لسنا فقط أمام تحد واحد، بل امام العديد من التحديات، مثل أداء سيارتنا، موثوقيتها، الاستراتيجية وجميع السائقين".

في المقابل قال كاميليري بشأن عام 2019 "لقد كان متواضعا ولم نكن على قدر طموحاتنا"، بعد احتلال السكوديريا فيراري المركز الثاني في ترتيب الصانعين برصيد 504 نقطة خلف الفائز مرسيدس (739)، فيما احتل سائقا الفريق شارل لوكلير من موناكو والالماني سيباستيان فيتل المركزين الرابع والخامس تواليا في ترتيب السائقين.

وأكد كاميليري استمرار دعمه للطاقم الحالي، معتبرا أنه "يملك المواهب والقيادة التي نحتاج إليها".

وامام مرارة ما حصل، يعترف المعنيون بـ "الاخطاء في العديد من النواحي"، وهي: الدقة، الاستراتيجية، ادارة السائقين، اخطاء السائقين أنفسهم أو حتى أثناء التوقفات في مركز الصيانة.

وذكر بينوتو أن الفريق "الأحمر" بدأ الموسم وهو مقتنع في قرارة نفسه انه يملك "افضلية واضحة من ناحية الاداء على باقي منافسيه"، وذلك بعد نتائج التجارب الشتوية التي اقيمت قبل انطلاق البطولة العالمية حيث كانت سيارة فيراري الاسرع.

ولكن المهندس التقني اعترف قائلا "احتجنا ربما إلى اربعة أو خمسة سباقات من أجل أن نفهم أن سيارتنا لم تعد الاسرع. اهدار الوقت لمعرفة ذلك هي نقطة ضعفنا الاولى"، قبل أن يشير إلى "رد إيجابي في القسم الثاني للموسم".

وبالفعل نجح الفريق في "التعافي"من سقطاته بعدما بدأ حقق ثلاثة انتصارات تواليا في بلجيكا وإيطاليا (لوكلير) وسنغافورة (فيتل)، إلى هيمنته على اسرع توقيت خلال "امتحان يوم السبت" مع التجارب التأهيلية خلال خمسة سباقات تواليا (بين بلجيكا واليابان).

من ناحيته اعتبر كاميليري ان الفريق "تمكن من تقليص الفارق بشكل كبير، ولكنه ما زال موجودا، ونحن نعمل على هذه النقطة".

وتدخل بينوتو ليقول انه بالنسبة لعام 2020 "تم تحديد التصميم النموذجي (لسيارة فيراري الجديدة)"، و"سنعتمد على المزيد من الارتكاز الانسيابي" وان الفريق الفني "قام بتغيير الكثير من الاشياء على مستوى المحرك".

- "تفاهم جيد خلف الابواب الموصدة"-

وسيكشف النقاب عن السيارة الحمراء الجديدة للعام المقبل في 11 شباط/ فبراير قبل انطلاق التجارب الشتوية التي ستقام في برشلونة في 19 منه.

واكد بينوتو واقع أن عدم "امتلاك فيراري لافضل سيارة عام 2019، لا يضعنا ضمن خانة ابرز المرشحين للفوز بالالقاب. نجد انفسنا في موقع المنافسين".

وخارج الحلبات يجب على الصانع الإيطالي أن يتعامل مع الخطر الابرز تحت سقف "البيت الواحد"، مع المنافسة الداخلية والمستجدة هذا العام بين بطل العالم أربع مرات فيتل والوافد الجديد لوكلير، على الرغم من أن المدير التنفيذي يؤكد أن هذا الثنائي "يتفاهم بشكل جيد خلف الابواب الموصدة".

أما بينوتو فيعترف بصعوبة ما يحصل قائلا "ليس ربما بالامتحان السهل وكل شخص بامكانه ان يقوم بعمل أفضل".

وتابع "ولكن اعتقد انه بامكاننا أن نظهر بصورة أقوى العام المقبل. قبل السباقات، نجتمع مع السائقين من اجل التباحث باحتمالات وسيناريوهات واستراتيجيات. في البداية، كانت هذه الاجتماعات مليئة بالاحراج ومن الصعب ادارتها، لكننا اعتدنا على ذلك".

وفي وقت كان فيتل صاحب الالقاب العالمية الاربعة والخبرة الكبيرة الرقم واحد في الفريق بداية منافسات عام 2019، إلا انه سيواجه عند خط انطلاق سباق جائزة استراليا الكبرى، المرحلة الاولى من بطولة عام 2020 والذي سيقام في 15 آذار/مارس، واقعا جديدا يتمثل بـ "حرية التنافس (بين بعضهما البعض)"، كما اشار المدير العام.

ورد بينوتو بحزم على الاسئلة المطروحة والمتعلقة بالشكوك حول قانونية محرك سيارة فيراري بعدما بدأت بتسطير الانتصارات اثر العودة من العطلة الصيفية حيث نجح لوكلير في الفوز بسباقي بلجيكا وإيطاليا تواليا واتبعهما فيتل بفوز في سنغافورة، واظهرت السيارة الحمراء تفوقا ملحوظا في المقاطع المستقيمة.

واصر بينوتو أمام شكوك الفرق المنافسة والتوجيهات التقنية التي اصدرها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن فريقه "هو من بين الاكثر رقابة. لم نبدل ابدا طريقة استخدام محركنا (...) اذا لو كان غير قانوني، لكان ظهر ذلك خلال الفحص التقني الاول".

وختم كاميليري قائلا "النزاهة هي مفتاحنا".

© 2019 AFP